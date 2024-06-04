İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kurslarının Yıl Sonu Sergisi İnegöl AVM Sergi salonunda açıldı.

03/06/2024 Günü İnegöl AVM Sergi Salonunda Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, İnegöl Belediye Başkan Vekili Hasan Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile çok sayıda okul ve kurum müdürü ile usta öğreticiler ,kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney; Halk Eğitim Merkezleri yetişkin eğitimi konusunda çok önemli merkezler, buralarda insanımıza çok önemli eğitimler verilmektedir. Zaten eğitim uzun soluklu bir süreç. Hayat boyu süren bir etkinlik.Bu anlamda Halk Eğitimi Merkezlerimiz Çok Önemli bir Misyonu Yerine Getirmektedirler.

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk; Bilindiği gibi 1-7 Haziran tarihleri arası her yıl Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizlerde bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler sergiler ile bir yıl boyunca öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından yapılan çalışmalarımızı sergileyeceğiz.

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın performans kriterleri olarak ilçe nüfusunun %12 olan 33 bin kursiyeri yıl sonunda yakalamamız gerekirken geçen yıl temmuz ayında yakalayarak hedefe altı ay öncesinden ulaştık. Yıl sonunda yaklaşık 50 bin kursiyere ulaşarak her 5 İnegöllüden birisine merkezimizde kurs verdik.

Ayrıca 2021 yılında ve bu yıl Türkiye çapında 998 Halk eğitimi merkezi arasında ‘’Eğitimde İyi Örnekler ‘’çalışmamız iki kez ilk 10 ‘a girerek Bakanlık tarafından ödüllendirildi.

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Olarak İnegölümüze en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu yöndeki çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

Bugün burada bu güzel ve nadide ürünleri üreten başta öğretmenlerimiz ,usta öğrencilerimiz ve kursiyerlerimiz ile emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum