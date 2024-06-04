Ümraniye Belediyesi tarafından Geleneksel Halk Oyunları Yarışması düzenlendi. Yarışmayı kazanan okullara kupa ve plaket verilirken, yarışmaya katılan öğrencilere madalya takdim edildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Geleneksel Halk Oyunları Yarışması düzenlendi. Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve toplamda 16 okul takımından 310 öğrencinin katılım sağladığı yarışmada, öğrenciler bar, halay, horon, karşılama, kaşıklı oyunlar ve zeybekler olmak üzere 6 farklı dalda oyunlarını sergiledi. Yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi. Ödül törenine, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, yarışmacı öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Programın sonunda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım dereceye giren okullara kupalarını ve plaketlerini verdi. Ayrıca bütün öğrencilere madalya takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Halk oyunları bizim kültürümüzün vazgeçilmezi. Biz de her türlü desteği belediye olarak veriyoruz. Yeter ki bu oyunlarımızı devam ettirelim. Bu kültürü devam ettirelim. Ben hocalarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. 16 okuldan 310 tane öğrenci katıldı. Hepiniz benim şampiyonumsunuz" diye konuştu.