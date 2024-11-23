Etkinliğe, Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Sekreteri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Erol Usta ve Emrah Gültekin, Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selahattin Gürses ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. İnegöl’deki hürriyetçi öğretmenler de bu anlamlı günde bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu yemekte, öğretmenler büyük bir coşku içinde keyifli bir akşam geçirdi. Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Sekreteri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ve eğitimdeki güncel gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selahattin Gürses de konuşmasında, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti.

İnegöl Temsilcisi Turan Gökçek ise yaptığı konuşmada, "İnegöl'ün hür sevdalıları, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun! Artık İnegöl’de bir gerçek var: Hürriyetçi Eğitim Sen! Yutkunanların değil, haykıranların sendikasıyız. Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelemize devam edeceğiz. Genel Başkanımızın dediği gibi, ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. Sizlerin desteğiyle, bu hürriyet ateşi İnegöl'den tüm Türkiye’ye yayılacak ve daha da güçlenecek!" diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlik, öğretmenlerin gönüllerince eğlenerek Öğretmenler Günü'nü kutlamalarıyla son buldu.