

Dere Çınar'da düzenlenen kahvaltının ardından konuşan İHH Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, “Sıradan bir gün gibi görünse bile geçmişte yapmış olduğumuz çalışmalarla, bugüne kadar İnegöl’de yapılmış olan çalışmaları takdirle karşılayarak devam ettirme ihtiyacı duyuyoruz. Daha önce temsilcilik ve vakıf üzerinden devam eden ve son 7-8 yıla kadar devam eden İnegöl’ün ısrarıyla ben devam etmek istiyorum demesiyle genel merkezden böyle bir hak talep etti. Genel merkezde İnegöl dahil 5 ilçeye böyle bir hak verdi. Şube hakkını vermiş oldu. Ancak geçtiğimiz süreç içerisinde halkın aslında bilmediği, aslında basının bilmesi gerektiği bir konu vardı. Bugün yeni kurulan yönetimle beraber bunu söyleme ihtiyacı duyduk. 7 yıl içerisinde İnegöl’ün yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyorum. Hiç kimsenin ulaşamadığı, yapamadığı çalışmaları yerinde çalışmış ve normal seviyenin çok üstünde hareket etmiş, bağışçılarla, hayırlarla ilçelerin önünde yer almıştır. Ancak bizim Bursa merkez olarak elimizde olmayan bir sebeple şube, vakıf ve temsilciliğin ayrı bir şekilde olmasının doğru olmadığını karar alarak genel merkez bütün ilçelerin, İnegöl gibi illerden ayrılan ilçeleri yeniden ile bağlanmasının gerekli olduğunu ve bu bağlanmadan dolayı başka bir yolun olmamasını, ilçelerde bunu devam etmesi halinde bizim sistemlerin dışında kalabileceği kanaatiyle ilçelerinde merkeze bağlanması kararı alındı. Bu kadar güzel çalışma yapan İnegöl’ün tamamına ben huzurlarınızda ne kadar tebrik etsek az olur, ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gelinmesi zor olan bir seviyeye getirdiler. Elimizde olmayan nedenlerle genel merkezin kararlarıyla ilçelerinde illere bağlanmasının gerekli olduğunu ve sistemin bu şekilde çalışmasının daha doğru olduğunu söylemeleri ile bugün de kamuoyuna bildirmiş olalım. Geçmiş olan sürede, 1 yıla yakın devralmış olduğumuz süreç içerisinde belki bizim de hatalarımız, eksiklerimiz olabilir. Bende bu hata ve eksiklerden dolayı bir önceki arkadaşlarımızın bizlere hakkını helal etmelerini diliyorum. Bugün ve bugünden sonraki çalışmalarda siz değerli kardeşlerimizin ve yönetimde yeni yer alan kardeşlerimizin, her zaman yanımızda olan basın mensuplarının da yanımızda olmaları, bu hayırlı işlerin devam etmesi gerekli olduğunu, sizlerin yardımıyla biraz daha ivme kazanması gerekli olduğunu, eskisinden daha iyi gelinebilmesi için yardımlarınıza ihtiyacımız var.

Kurbanla alakalı sorulacak soruların bizzat sizden duymak istiyoruz demişlerdi. Ben şunu söyleyeyim. İHH sıradan bir kurum değil. Şu anda 123 ülkede hizmet eden, 123 ülkenin 60 ülkesinde kurban kesimi yapan, her yıl ülkeleri değiştiren, ihtiyacı daha fazla olan ülkelere hizmet etmeye devam ediyor. Bu arada biz kurbana gelmeden 6 ay önce, 1 yıl önce o ülkede ne kadar kurban kesilmişse ortalama %20 civarında artırarak o bölgede kurban alımına başlıyoruz. Öyle ülkeler var ki 2500-3000 liraya kurban alınabiliyor. Ama 60 ülke idaremizde olduğu için biz 15-20 bin liraya aldığımız yerler var. Dolayısıyla 60 ülkenin ortalaması 8500 liraya tekabül ediyor. Hisseleri 8500 üzerinden alıyoruz. Şayet o ülkede yenmez hale gelirse oranın eksiğini de tamamlamak için İHH genel merkez bunu telafi ediyor. Biz genel portal fiyatını endeksliyoruz. O yüzden 8500 lira böyle, 6 ay önce alınmış kurban bunlar. İnegöl Şubesinin biz şu ana kadar yapmış olduğu çalışmaları İlhan kardeş yönetimi özellikle mükemmel bir başarıyı tekrar dile getirmek istiyorum. Bizim sizlerden tek ricamız basındaki kardeşlerimizin sesimizi duyurması için özellikle üzerinde durmuş olduğumuz konular var. Çok üzüldüğümüz şeyler var. Boykot konusunda insanların bu konuda duyarlı olmaması, dün biz Türkiye’mizin ilinde davet eden kardeşlerimiz vardı. Masanın üzerinde fanta ve kolalardan başka bir şey yoktu. Kaldırılması hususunda söyledik ancak %25’i karşı çıktı ve içti. Biz buna saygı duyar mıyız, ben şahsen saygı duymuyorum. Bir kolanın bir mermiye neden olduğunu, bir merminin Müslümanların beynine sıkıldığını düşünemeden içmek bizler için zül aslında. Bu boykotun sürdürülebilir olmasını herkese rica ediyorum. Allah’ın yapılmış olan şeylerin mutlaka Allah rızası için yapılması, Allah rızası dışında yapılan şeylerin bereketsiz olduğuna inandığım bir konu. İHH sadece Allah’ın rızasını belirten, yapmış olduğu ve yapacağı hizmetleri sadece Allah rızası için yapılmasını özellikle rica ediyorum. Ön şartlarımızdan bir tanesi yönetim veya sahada çalıştığımız zaman insanların hatalarını, eğer erkekse ona abilik yapmasını, darılmamasını, bin önceki yönetimi yine de abi kabul edip birlikte kabul etmesi ve onlarla beraber çalışan kardeşlerimizi kucaklamasını ve bu yolda yol almasını, ilkelerimizin sadece Allah rızası için olduğunu unutulamamasını, vakfın adamı olmak başka şey, adam olmak başka şey. Birilerinin hatasına şahitseniz söyleyebilirsiniz, şahit değilseniz güzel şeyleri yok etmek, yanlış anlatmak ayrıyeten bir vebal olduğunu belirtmek isterim. Etrafımızda İnegöllü hiç kimseyi hiçbir şekilde üzmeden, emek vermiş çok kardeşlerimiz var. Onlarla beraber mesafe almasını rica edeceğim. Zilhicci ayı olması sebebiyle ben hepinizin Zilhicci ayını tebrik ediyorum. Ramazandan sonra en kıymetli 10 gündür. Bayramda geliyor. Ben hazır olan haziruna, İnegöllü kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ve yeni yönetime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun” dedi.



İHH Bursa Şube Müdürü Mustafa İrgül, “İnegöl şampiyon şehir. İnegöl’de iş yapmak, Allah rızası için iş yapmak daha zor. Bunun en üst düzeyinde farkındayız. İHH 33 yıldır, 1992 yılında Bosna savaşıyla beraber savaşın yaralarını sarmak için başlatılmış, sonrasında 1995 yılında İstanbul’da vakıf olarak resmi hayatına devam etmiştir. İlerleyen yıllarda 123 ülkeye kadar büyümüş şu anda dünyanın dört bir yanında faaliyet yapabilen bir kurum haline gelmiştir. Türkiye’de 81 ilde teşkilatlarımız var. 496 ilçede teşkilatlarımız var. Personeller mevcut, yönetimler mevcut, böyle bir büyük yapının içerisindeyiz. Yine oluşturulmuş olan öğrenci çalışmamız, uluslararası yabancı öğrenci çalışmamız bütün bunlarla alakalı gruplarımız da var. Su kuyusu derneğimiz var. Bütün bu çalışmaları İHH kendisi başlattı. Yine dünyada birçok alanda ilkleri başarmış olan bir kurum. Türkiye’de ilk defa yurtdışına vekaleten kurban hissesi yapan kuruluş İHH. İnşallah bu sene 120 bin hisse, dünyada 60’tan fazla ülkede vekalet sahipleri adına kesilecek ve dağıtılacaklar. İnegöl’den de 3 tane ülkeye kardeşlerimiz gidecekler. Gürcistan’a bizzat yönetimimizden Önder Bey, Abdülcabbar hocam Aragan’a gidiyor, Ahmet kardeşimizde Burundi’ye gidiyor. Bursa Teşkilatı olarak İnegöl’deki kardeşlerimizin gayretleriyle 4000 kurban hedefliyoruz. İnşallah ulaşmamıza az kaldı. İHH dünyada ilk defa 3 farklı alanda faaliyet gösteren bir kurum. Bunlardan hepimizin bildiği insani alan. Yapılan su kuyuları, ameliyatlar, kriz, doğal afet ve savaş bölgelerinde çok hızlı organize olan teşkilatlarıyla insani alan çalışmaları yapılıyor. Binlerce projeyle beraber devam ediyor. İkincisi hak savunuculuğu. İHH çalışmaları yaparken meydana gelen hak ihlallerini, insan haklarıyla alakalı problemleri ele alıyor, hukuk doktrinleriyle sahip çıkıyor” dedi.



İHH Bursa Şubesi İnegöl Temsilcisi Turgay Demir, “Bugün burada; şahsım, yönetim kurulum ve gönüllülerimiz adına yeni bir göreve adım atarken, aslında büyük bir sorumluluğun da emanetini devralmış bulunuyorum. İHH İnegöl İlçe Temsilciliği görevini üstlenmiş olmanın heyecanı kadar, bu güvene layık olma gayretini de tüm kalbimde taşıyorum. Bu temsilcilik yalnızca bir görev değil; merhametin organize olmuş hâline hizmet etme çabasıdır. Biz, İHH olarak sadece yardım dağıtan değil; iyiliği planlayan, büyüten ve kalıcı kılan bir anlayışın temsilcisiyiz. Ve şimdi bu anlayışı, İnegöl’de daha güçlü, daha kapsayıcı, daha etkin hâle getirmek için yola çıktık. İnegöl, geçmişte de bu hareketin önemli bir parçası oldu. Bugüne kadar: onlarca yetim ailesine sahip çıkıldı. Kurban kampanyalarıyla mazlum coğrafyalara umut taşındı. Ramazan organizasyonlarında binlerce sofraya misafir olundu. Afetlerde ilk ulaşan ellerden biri olundu. Bu vesileyle, görevlerini büyük bir özveriyle yürütmüş olan önceki başkanımıza, yönetim kurulumuza, gönüllü kardeşlerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Onların emekleri, bugün bizlere yol gösteren en güçlü mirastır. Bugün itibariyle, ana yürütme kadromuzla, istişare ekibimizle, mahalle temsilcilerimiz, genç gönüllülerimiz ve kanaat önderlerimizle, İnegöl’de daha sistemli, daha organize ve daha katılımcı bir yapı kurmak için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. İnegöl kamuoyuna da bu noktada açık bir çağrımız var: bu yol birlikte yürünecek bir yoldur. Bu hareket, sizlerin duasıyla, desteğiyle, sahiplenmesiyle anlam bulacaktır. İyiliğin bireysel değil, toplumsal bir seferberlik olduğuna inanıyoruz. O yüzden buradayız. O yüzden omuz omuza olmaya davet ediyoruz. İHH olarak, ümmetin neresinde bir gözyaşı varsa orada olmaya, 123 ülkede insanlık onuru için gece gündüz çalışmaya, kalıcı projeler üretmeye ve adil bir dünya hayalini diri tutmaya devam edeceğiz. Ve elbette biliyoruz ki; güven kazanmak zaman alır, onu taşımak ise ömür boyu sorumluluk ister. Bu güvene layık olmak için adaletle, şeffaflıkla, istişareyle ve gönülden çalışacağız. Son olarak şunu ifade etmek isterim: İHH bir yardım kuruluşu değil yalnızca; bir duruş, bir vicdan, bir ümmet bilincidir. Ve bizler, İnegöl’de bu bilinci “merhametin organize olmuş hâli” olarak temsil etmeye kararlıyız. Rabbim bu kutlu görevde bizleri mahcup etmesin. Dualarınıza ve desteğinize talibiz” dedi.