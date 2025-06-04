

Kaza saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesine bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Hanefi G.(18) yönetimindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araçta sürücü ve araçtaki arkadaşları Özkan Ş.(18) ile Eylül H.(17) yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce yoğun çalışma sonucu kurtarıldı. Uçurumdan çıkarılan yaralılar Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Şerife öz