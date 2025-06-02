Son yıllarda nüfusunun yüzde 80’ini kaybeden Tirilye’nin yeniden bir turizm ve tarih kenti haline gelmesi amacıyla Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali, kültürel zenginliğini ve üretici emeğini yansıtan önemli bir adım oldu.

“Doğanın kadim mirası zeytinin evi” olarak bilenen Tirilye'de Mudanya Belediyesi'nce bu yıl ilk kez bu yıl düzenlenen festival; tarih, doğa ve üretici emeğini bir araya getirerek bölgeye nefes aldırdı.

Tirilye’nin ruhunu, zeytinin hikayesini ve ortak yaşam kültürünü kutlayan bir buluşmaya sahne olan festivalin finali caz müziğin usta ismi Kerem Görsev’in “Tirilye’de Caz” konseriyle taçlandı.

Tirilye sahilinde gerçekleşen konser büyük ilgi görürken, Tirilyedüzenlenen festival ile müzik, tarih ve doğanın buluştuğu önemli bir merkez oldu.

Festival ziyaretçileriyle dolup taşan Tirilye sokakları, zeytinin bereketini yansıtan stantlarla renklendi, ziyaretçiler doğrudan üreticiden alışveriş yaptı. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik zeytin çiçeği kokulu mum, boyama, sabun yapımı, seramik ve uçurtma atölyeleriyle üretim keyfi yaşandı