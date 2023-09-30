İnegöl İl Olma Platformu, İnegöl’ün il olması için bir çalıştay düzenleme kararı aldı. 7 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan ‘İnegöl İl Olmalı’ konulu çalıştaya katılacak 140 isme, tek tek davetiye gönderiliyor.

İnegöl İl Olma Platformu tarafından 7 Ekim Cumartesi günü Grand Mavi Davet Kongre Merkezi'nde 10.00 – 16.00 saatleri arasında düzenlenecek olan çalıştayda İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt moderatörlüğünde İnegöl’ün neden il olması gerektiği masaya yatırılacak.

İnegöl’deki 140 isme gönderilen davetiye de İnegöl İl Olma Platformu Başkanı Yavuz Uğurdağ tarafından şu ifadelere kullanıldı;

“Değerli paydaşımız, güzel şehrimiz İnegöl'ün kamu kaynaklarından daha fazla yararlanması, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha fazla gelişerek halkımızın refah düzeyinin artması için şehrimizin il olması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, İnegöl'ün il olması konusunda uygulanacak politikaların, stratejilerin ve yol haritasının belirlenmesi için 7 Ekim 2023 Cumartesi günü 10:00 -16:00 saatleri arasında Grand Mavi Davet Kongre Merkezi'nde ilçemizdeki kanaat önderlerimiz, yerel yönetim, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sosyal, kültürel ve sportif alanda faaliyet gösteren derneklerin de yer alacağı "İnegöl İl Olmalı" konulu geniş katılımlı bir çalıştay yapılacaktır. Çalıştayımızda gruplar halinde masalar oluşturularak İnegöl'ün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri çerçevesinde tüm katılımcılarımızdan görüş ve önerileri alınacak ve il olma sürecinde yol haritamızın hazırlanmasında rehber olarak kullanılacaktır. Çalıştayımıza teşriflerinizi bekler, il olma sürecimize yapacağınız değerli katkılar için teşekkürlerimizi sunarız.”