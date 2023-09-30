2. Lig Kırımızı grupta 5 haftanın sonunda topladığı 1 puanla ligin dibine demir atan İnegölspor, yeniden anlaşma sağladığı Teknik Direktör Bahattin Güneş’le ilk 3 puanını almak için Somaspor deplasmanına gidiyor. İşte ayrıntılar..

Teknik Direktör Murat Yoldaş’ın liderliğinde geride kalan 5 haftanın 4’ünde 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ve 1 maç bay geçen İnegölspor toplamda aldığı 1 puanla ligde son sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından Murat Yoldaş’la yolları ayıran temsilcimiz, geçtiğimizin yılın 2. Yarısında ligin en çok puanını toplayan teknik direktörler arasında yer alan eski hocası Bahattin Güneş’i yeniden takımın başına getirdi.

25 yaş ortalaması ile 28 futbolcunun ter döktüğü temsilcimiz ligde gol atamayan tek takım olarak göze çarpıyor. Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza atan temsilcimiz, İlk maçta deplasmanda 24 Erzincanspor’a 1-0 mağlup oldu. 2. Haftada sahasında Fethiyespor’u konuk eden İnegölspor 0-0 biten maçta ilk puanını aldı. 3. Hafta bay geçen İnegölspor 4. Hafta ise deplasmanda konuk olduğu lider Kastamonuspor’a 2-0 yenildi. 5. Hafta maçında Iğdır FK’yı ağırlayan temsilcimiz yine bu maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Kötü gidişe dur demek isteyen İnegölspor, ligin formda takımlarından Somaspor’un konuğu olacak. Peki Somasspor nasıl bir başlangıç yaptı? İşte cevabı..

SOMASPOR HENÜZ YENİLMEDİ

Geride kalan 5 hafta sonunda grupta lider Amedspor ve 2. Sırada yer alan Kastamonuspor’la birlikte yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri olan Somaspor, 5 maçta aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikte 11 puanla 3. Sırada bulunuyor.

GRUBUN EN GENÇ TAKIMI

2. Lig Kırımızı Grupta en genç takımlardan biri olan Somaspor’da kadroda yer alan 27 futbolcunun yaş ortalaması 22.1 olarak göze çarpıyor. Geride kalan 5 hafta sonunda düzenli olarak her maçta forma şansı bulan 19 yaşında ki Arda Çolak geleceğin futbol yıldızları arasında gösteriliyor.

5 maç sonunda attığı 7 gole karşılık kalesinde 3 gol gören Somasspor’da 23 yaşında ki Ensar Akgün 2 gol, 20 yaşında ki Rıdvan Dönmez, 21 yaşında ki Mahmut Şat, 22 yaşında ki Oğuzhan Ayaydın yine 22 yaşında ki Erdem Aygül ve 23 yaşında ki Erkan Şentürk birer gol atarak takımlarına büyük katkı sağladılar.

İÇ SAHA PERFORMANSLARI NASIL?

Somasspor geride kalan 5 hafta içerisinde kendi sahasında oynadıkları 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldılar. Arnavutköy Belediyespor’u 1-0 yenen ekip, 24 Erzincanspor’la ise 1-1 berabere kaldılar. Kendi sahasında 2 gol ortalaması ile oynayan ekip deplasmanda ise daha başarılı bir grafik çiziyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Pazar günü Soma Atatürk Stadyumunda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinin yöneteceği maçın orta hakemliğini Fevzi Erdem Akbaş, çizgi hakemliklerini ise Berkay Salman ve Ali Gün yapacak.