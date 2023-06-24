İnegöl İl Olsun Programına 91 STK katıldı

İnegöl burada! il olmayı bekliyor sloganıyla düzenlenen programa 91 STK katıldı.

İnegöl de STK'lar öncülüğünde Atatürk anıtında program düzenlendi.

Programa dernek ve oda başkanları, siyasi parti başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Balgöç Derneği İnegöl Şubesi Folklor derneği, Ertuğrulgazi derneği Kılıç kalkan ekibi, Kafkas kültür derneği folklor ekibi gösterilerini sundular.

Gösterilerin ardından Manav Yörük Federasyonu Başkanı İsmail Kösen ve İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ açıklama yaptılar.