Enginyurt, “CHP’lilere bu zulmü yaşatanlara yazıklar olsun, utanmaz olmuşsunuz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medyada paylaştığı videoda, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis ablukası ve biber gazı eşliğinde binaya girişini sert sözlerle eleştirdi.

CHP'li Enginyurt, “Gürsel Tekin polis zoruyla, biber gazı sıktırarak CHP İstanbul İl binasına giriyor. CHP’lilere bu zulmü yaşatanlara yazıklar olsun. Utanmaz olmuşsunuz,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Gürsel Tekin'in polis eşliğinde ve biber gazı kullanılarak binaya girerken, partililerle polis arasında gerginlik yaşandı.

Milletvekili Enginyurt, il binası önünde toplanan partililere hitaben yaptığı konuşmada, Gürsel Tekin’i “sarayın atamasıyla” hareket etmekle suçladı ve “Yılların solcusu, devrimcisi, CHP’lisi olduğunu söylüyorsun, gençlerin biber gazı yemesine yüreğin nasıl razı oldu? Bunu vicdanına nasıl sığdırıyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

https://twitter.com/cenginyurt52/status/1965015188190752812

Olay, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025’te CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin liderliğinde geçici bir kurul atamasıyla başladı. Tekin’in 8 Eylül’de il binasına gideceğini açıklamasının ardından, bina çevresi polis tarafından ablukaya alındı. İstanbul Valiliği’nin 7-10 Eylül tarihlerinde altı ilçede eylem yasağı getirmesi üzerine, CHP’lilerin binaya giriş-çıkışları engellendi.