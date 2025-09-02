İstanbul'da Şile Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Onur Taylan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Şile ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Taylan, usulsüzlük iddialarına yanıt beklediklerini vurguladı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Şile Belediyesi Eylül ayı meclisinin ilk oturumunda, AK Partili Meclis Üyesi Onur Taylan, dilek ve temenniler bölümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Meclis Üyesi Taylan, “Polemiğe girmek istemiyoruz, ancak itiliyoruz. CHP, AK Parti’yi eleştirdiği konuları kendisi fazlasıyla yapıyor” dedi.

“ŞİLE BELEDİYESİ CHP’NİN MÜLKÜ DEĞİLDİR”

Onur Taylan, CHP İl Başkanı Çelik’in, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir’in Şile Belediye Başkan Vekili seçimlerine katılımını “halkın iradesine çökmek” olarak nitelendirmesine tepki göstererek, “Şile Belediyesi CHP’nin mülkü değil. İsteyen herkes meclise gelebilir. Siz bir hafta kamp kurdunuz, bu iradeye baskı değil mi?” diye sordu.

Özgür Özel’in, tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın “5 yılda 30 usulsüz dosya, 580 milyon TL” iddiasına da yanıt veren AK Partili Taylan, “Hangi dosya savcılığa verildi? Şile halkına açıklayın. Suçlu varsa cezası çeksin” dedi. Taylan, geçmiş meclislerde usulsüz ruhsat, arsa satışı ve imar bölümü sorunlarını sorduklarını, ancak yanıt alamadıklarını belirtirken, Özgür Özel’in “Meclis üyeleri ses çıkarmadı” iddiasına ise, “Her mecliste eleştirilerimizi nazikçe yaptık, ama mikrofonlarımız kesildi, ikinci söz hakkı verilmedi” cevabını verdi.

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi’nin, AK Partili Onur Taylan’ın eleştirilerine yanıt vermemesi ise dikkat çekti.