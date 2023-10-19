Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniyörük mahallesindeki eğlencede havaya ateş eden maganda yakalandı.

Olay İnegöl'e bağlı bir kırsal mahallede meydana geldi. Eğlencede tabancayla havaya ateş eden genç, o anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Eğlende alanında duvara asılan "Silah Atma Attırma, güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır." uyarısına rağmen genç, havaya ateş açtı.

Maganda sosyal medya hesabında, hem uyarının yazıldığı pankartı hemde havaya ateş açtığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

JANDARMA YAKALADI

Olayın ardından İnegöl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Magandaya Genel Güvenliği Tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı.

Fahrettin Eniş