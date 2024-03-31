İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için oyunu Vehbi Koç İlkokulu’nda kullandı.

1074 nolu sandıkta oyunu kullanan Kaymakam Eren Arslan İnegöl seçimi ile ilgili detayları paylaştı. Arslan, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilçemiz için, ilimiz için ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemizde bu saat itibarıyle sahurdan sonra görev alan tüm ilimlerimizle birlikte huzurlu bir şekilde oy verme işlemi devam ediyor. İlçemizde 212 bin 399 kayıtlı seçmen oy kullanacak. 673 sandık kuruldu ilçemizde. 2'si seyyar sandık, 671'de muhterif mahallelerdeki okullarımızda oluşturulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor. Oy verme işleminin güven ve huzur içerisinde geçmesi için kolluk birimlerimiz tarafından da tüm sandık alanalrınnda gerekli güvenlik önlemleri alınmış durumdadır. Çok şükür kazasız belasız inşallah milletimize, devletimize ve demokrasimizin olgunluğuna yakışır bir seçim sürecini tamamlayarak çıkacak neticenin de ülkemiz içinde hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.