İnegöl komutanına önemli görev; Azerbaycan'a gidiyor

1 yıl önce Ağrı Diyadin ilçesinden İnegöl'e atanan Yüzbaşı Sinan Yıldız önemli bir görev aldı.

Ermenistan ile Ülkemizin kardeş ülkesi olan Azerbaycan arasındaki savaş gerginliği alevlenirken, Türkiye'den Azerbaycan'a destek için Genel Kurmay Komutanlığı tarafından üst rütbeli komutanlar görevlendiriliyorlar. Bu kapsamda İnegöl Jandarma Komutanı Sinan Yıldız, Azerbaycan'da görevlendirildi.

İnegöl'de Yıldız'ın yerine Üstteğmen İsmail Tepe görev yapacak