Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında İnegöl OSB’de faaliyet gösteren bir metal işleri fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN