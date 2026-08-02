ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’la yaşanan gerilimle ilgili yeni açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir askeri güçle İran’a karşı harekete geçmeye hazır olduğunu belirterek, "Buna rağmen, kısa süre önce İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri, bir anlaşma çerçevesi üzerinde uzlaşıldığı gerekçesiyle bizden saldırıları askıya almamızı istedi" ifadelerini kullandı.

Uzlaşılan söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın derhal ve tamamen açılması ve İran kaynaklı nükleer tehdide son verilmesini" içerdiğini vurgulayan Trump, "Gelen talep üzerine, dünyanın yararı ile başarılı ve müreffeh bir İran'ın ayakta kalabilmesi için, hızlı bir şekilde bir anlaşmaya varılması şartıyla saldırıları iptal etmeyi kabul ettim" dedi.

İsrail’in de söz konusu taahhüde katıldığını aktaran Trump, taraflara hızlıca hareket etme ve bir anlaşmaya varma çağrısında bulundu.