Edinilen bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı bir kırsal mahallede bulunan evde kenevir bitkileri yetiştirildiği yönünde bilgi aldı.

İhbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde didik didik arama yapan ekipler, 100 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında şüpheli Yıldırım B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ