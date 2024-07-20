Bursa'nın İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkında korkulan oldu. Araç girişinin yasaklanmadığı kültür parkta otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde meydana geldi. Park içerisinde seyir halinde olan Sürücü Çağrı A. Yönetimindeki 16 BDC 996 plakalı otomobil, yolda yürümekte olan Esenler T.(53)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç