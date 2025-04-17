698,07 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, 1/1000 ölçekli Yenice Revizyon Uygulama İmar Planında "bitşik nizam üç kat konut alanı" olarak yer alıyor. Tamamı Hazine'ye ait olan taşınmaz için belirlenen tahmini satış bedeli 5.585.000 TL, geçici teminat bedeli ise 558.500 TL olarak açıklandı.

İhale, 29 Nisan 2025 tarihinde saat 11.00’de İnegöl Hükümet Konağı’nın 3. katında bulunan İnegöl Milli Emlak Şefliği'nde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgelerle birlikte ihale saatinden önce geçici teminat bedelini yatırmaları ve ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekiyor. Katılımcılar, şartnameye ve ihale dosyasına mesai saatleri içinde ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, 1/4’ü peşin, kalanı ise en fazla iki yıl içinde eşit taksitlerle, üçer aylık dönemler hâlinde ve yasal faiziyle birlikte ödenebilecek. Peşin ödeme yapılması durumunda satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak.

Satışı gerçekleşen taşınmazlar, 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olacak. Ayrıca KDV, satış ve devir işlemleri sırasında oluşabilecek vergi, resim ve harçlardan da muaf tutulacak. Döner sermaye bedeli ise ihale bedeline göre kademeli olarak tahsil edilecek.

Detaylı bilgiye milliemlak.gov.tr ve bursa.csb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir. İlgilenenler, 0 (224) 716 05 53 numaralı telefondan da bilgi alabilirler.