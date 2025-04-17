Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımların yalnızca yargı süreçlerini değil, aynı zamanda toplumsal düzeni de olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

"Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır." ifadelerini kullanan Altun, bilgi kirliliğine neden olan kişi ve kurumların yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Açıklamasında gazetecilere de çağrıda bulunan Altun, doğru ve teyitli bilgilerin halka ulaştırılmasının mesleki bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının, haberciliğin temel ilkeleri olan hakikat, dürüstlük ve objektifliğe bağlı kalarak görev yapmalarının, hem demokrasinin hem de milli menfaatlerin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.