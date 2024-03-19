İnegöl’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler gün boyu devam etti. Etkinlikler kapsamında İnegöl Belediyesi ile İnegöl Kaymakamlığı iş birliğinde gazi ve şehit ailelerine yönelik iftar programı da tertip edildi. Köfteci Eşref’te düzenlenen iftara; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, gaziler, gazi aileleri, şehit aileleri ve İnegöl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

GAZİLER DERNEĞİ BAŞKANI SEYMEN’DEN TEŞEKKÜR

İftar sonrası kısa bir teşekkür konuşması yapan İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, “Bizler bu güzel organizasyonda iftar sofrasında buluşturan Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman biz gazilerin ve şehit ailelerimizin yanında oldular, olmaya devam ediyorlar” dedi.

“SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUK”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da “Bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferinin 109. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü. Zaferimizi kutluyor, bu topraklar uğruna şehit olmuş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimizin vefat edenlerine Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum” diye konuştu.

“TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ”

Kaymakam Eren Arslan ise “Bugün hem mübarek ramazan ayındayız hem de Çanakkale Zaferi ile Şehitlerimizi Anma Günü. Bu vesileyle bu vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimize, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerinde bulundu.