İnegöl Belediyesi ramazan ayına ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Başta Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olmak üzere tüm birimler 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i karşılamaya hazır. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün ramazan ayı hazırlıklarına ilişkin açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

“RAMAZAN, ALLAH’IN RAHMET VE BAĞIŞ KAPILARININ SONUNA KADAR AÇILDIĞI AYDIR”

10 Mart’ı 11 Mart’a bağlayan gece ilk sahurun yapılacağını hatırlatan Başkan Taban, şöyle konuştu: “Ramazan ayına erişmenin huzurunu, mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı bildiğiniz gibi oruç, ibadet, sabır ayıdır. Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının sonuna kadar açıldığı aydır. Bizler de bu noktada inşallah ramazan ayına erişmeyi niyaz ediyoruz.”

“1700 AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILACAK”

“İnegöl Belediyesi olarak özellikle 3 müdürlüğümüzün ramazan ayı özelinde görev ve çalışmaları var. Her biri hazırlıklarını tamamladı. Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğümüz ve bünyesindeki Umuteli Derneğimiz aracılığıyla yardım çalışmalarımız yapılıyor. Burada toplam 1700 aileye, yaklaşık 7 bin kişiye gıda yardımı yapılması noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Alışveriş çeki şeklinde vatandaşlarımıza bunları teslim ediyor olacağız. Yine çölyak hastalarımızla ilgili bizde kayıtlı olan 10 ailemize yılda iki defa olmak üzere koli bazlı gıda yardımlarını teslim etmiş olacağız. Ramazan ayı öncesi ısınma yardımlarımızı da gerçekleştirdik. 481 ailemize 1 milyon 162 bin TL ısınma yardımı yapılmış oldu. Sıcak yemek yardımları yıl boyunca yapılıyor. Yemek yapamayacak durumdaysa, ihtiyaç sahibiyse günlük yemek ihtiyacını biz karşılıyoruz. Yine ihtiyacını karşılayamayan kişilere de ev temizliğinden kişisel bakımına kadar her konuda yardımcı oluyoruz.”

RESTORAN VE LOKANTALARA RAMAZAN DÜZENLEMESİ

“Zabıta Müdürlüğümüz de ramazan ayında önemli çalışmalar ortaya koyuyor. Belirli kuralların uygulanması noktasında zabıtamızın görevini önemsiyoruz. Bu düzeni zabıta birimimiz sağlıyor. Ramazan geleneği haline dönüşen helva, tatlı ve limonata gibi gıda ürünleri sadece ilgili işletmelerce satılacak olup, açıkta ve farklı sektörlerce satışına izin verilmeyecektir. Esnafımız sadece kendi işyerinin önünde, araç ve yaya trafiğini engellememek kaydı ile satışa müsaade edilecektir. Esnafımızı korumak amacıyla seyyar satışlara müsaade edilmeyecektir. Belirli zamanlarda kaldırımlar üzerinde de satışa müsaade ediyoruz. Ancak burada önceliğimiz yaya geçişinin korunması. Lokanta ve restoranlar Ramazan ayı boyunca saat 18:00’den itibaren kaldırımı ve yolu tamamen kapatmayacak şekilde iftar masası açabilecekler. Sahur düzenlemesi olarak da Ramazan ayında kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, lokanta, restoran, kafe ve kafeterya sektörlerindeki iş yerleri sahura kadar hizmet verebilecektir. Ancak bu noktada gürültü rahatsızlığı konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz.”

BERBERLER VE KUAFÖRLERE ESNEKLİK

“Berber ve kuaförler ise Ramazan ayı boyunca saat 24.00’a kadar hizmet verebilecek olup, bayram haftası son 5 gün kapanış saati serbest bırakılacaktır.”

FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK, DENETİMLER SÜREKLİ DEVAM EDECEK

“Ramazan ayıyla birlikte bir takım fiyat değişikliklerini görüyoruz, tespit ediyoruz. Kasti olarak fiyatların arttırıldığı yönünde şikayetler geliyor. Özellikle ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürünlerin; tazelik, son tüketim tarihi, hijyen, fahiş fiyat, kasa/etiket denetimleri hassasiyetle yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Bu noktada ihbar ve şikayetlerinizi; ürün, satış fişi ve etiket resimleri ile birlikte 153 ve WhatsApp hatlarımız üzerinden bizlere bildirmenizi rica ederiz. 24 saat denetim esasıyla gerek resmi gerekse de sivil ekipler tarafından; market, kasap, manav, pazaryerleri, fırın, unlu mamul ve tatlı sektörleri başta olmak üzere sıkı bir denetim programı yürütülecektir. Yine Ramazan ayını kullanarak halkımızın dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik de denetimler yapılacak.”

RAMAZAN DAVULU ÇALACAKLARA ZABITA İZİN BELGESİ VERECEK

“Ramazan davulu uygulamasıyla alakalı da sahura 2 saat kalan davulcular gezmeye başlayacak. Bu bizim bir geleneğimiz. Ancak rahatsızlık vermemek adına daha erken saatte çalınmasına müsaade edilmeyecektir. Ramazan davulcularına başvurmaları halinde Zabıta Müdürlüğümüzce izin belgesi verilecek olup, izin belgesi olmayan davulculara müsaade edilmeyecektir.”

“Yaya ve araç trafiğini aksatmamak adına; gün boyu ve özellikle iftar yoğunluğunun başladığı saatlerde araçlarımızı otobüs duraklarına, yaya kaldırımı ve yaya geçitlerine, park yasağı olan yerlere lütfen bırakmayalım.”

RAMAZANIN RUHUNU YAŞATACAK ETKİNLİKLER

“Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla da ramazan ayında özellikle camilerimizde dolu dolu yaşanması adına güzel programlar hazırladı arkadaşlarımız. 9 farklı camide teravih programı ve 6 mahallemizde mahalle şenlikleri etkinlikleri gerçekleştirecek. Bu yıl da yine birbirinden kıymetli hafızlarımızı teravih programlarında farklı camilerimizde ilçe halkımızla buluşturacağız.”

TERAVİH PROGRAMLARI

“Teravih programlarımız kapsamında; 10 Mart Pazar Mustafa Kızılcıoğlu ve Mustafa Kaya hocalarımız Turgutalp Camisinde, 12 Mart Salı akşamı Habip Deveci hocamız İshakpaşa Camisinde, 15 Mart Cuma akşamı Ali Derman hocamız Yeniceköy Merkez Camisinde, 19 Mart Salı akşamı Abdurrahman Bozan hocamız Hürriyet (Sarı) Camide, 22 Mart Cuma akşamı Abdullah Altun hocamız Alanyurt Kuba Camisinde, 26 Mart Salı akşamı Metin Çakar hocamız Akhisar Fatih Camisinde, 29 Mart Cuma akşamı Ahmet Yüksel hocamız Mesudiye Yeni Camide, 30 Mart Cumartesi akşamı Adem Bilgetay hocamız TOKİ Hz. Ali Camisinde, 05 Nisan Cumartesi Kadir gecesinde ise Hasan Karaman, Hüseyin Yavuz ve Musa Delipoyraz hocalarımız OSB camisinde İnegöl halkımızla buluşacak.”

MAHALLE ŞENLİKLERİ VE ORTA OYUNU ETKİNLİKLERİ

“Mahalle şenlikleri ve Ramazan Orta Oyunu programlarımız kapsamında ise 16 Mart Cumartesi günü 16.00’da Cerrah İlkokulu Kapalı Spor Salonunda, 17 Mart Pazar akşamı 20.00’da Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda, 23 Mart Cumartesi günü 16.00’da Yeniceköy Kapalı Spor Salonunda, 24 Mart Pazar akşamı 20.00’da Kurşunlu Çok Amaçlı Salonunda, 06 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Akhisar Pazar yerinde, 07 Nisan Pazar akşamı 20.00’da Tahtaköprü Düğün Salonunda olacağız. Kültür etkinliklerimiz kapsamında; Cumartesi günleri 16.00’da Mahalle Şenlikleri ile Pazar günleri de akşam 20.00’da Ramazan Orta Oyunu gösterisiyle hem çocuklarımız hem yetişkinler için birbirinden eğlenceli gösteriler sunulacak. Ayrıca 27 Mart Çarşamba akşamı da 20.00’da Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde “En Büyük Haber” yetişkin tiyatro gösterisi tüm ilçe halkımız için sahnelenecek.”