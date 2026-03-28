Osmangazi Belediyesi, 2026 yılını "Orhan Kemal Yılı" ilan ederek edebiyat ve sanat dünyasına verdiği değeri bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyarken, bu kapsamda düzenlenen etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal’in yaşamını ve edebi yolculuğunu sahneye taşıyan "Ben Orhan Kemal" adlı tiyatro oyunu, Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve Osmangazi Belediyesi meclis üyelerinin de katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Metin Boran’ın yazıp yönettiği oyun, izleyicilere yalnızca bir yazarın hayat hikayesini değil; aynı zamanda bir dönemin toplumsal ve siyasal atmosferini de derinlikli bir anlatımla sundu. Sahnede güçlü performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, Orhan Kemal’in çocukluk yıllarından başlayarak gençlik dönemine ve usta bir yazara dönüşme sürecine uzanan yaşam öyküsüne hayat verdi.

İzleyicilerden yoğun ilgi görerek beğeniyle alkışlandı

Edebiyat dünyasında toplumcu gerçekçi çizgisiyle öne çıkan Orhan Kemal’in üretim süreçlerinin, yazarlık anlayışının ve hayatındaki kırılma noktalarının ele alındığı oyun, izleyicilere hem duygusal hem de zihinsel açıdan zengin bir deneyim yaşattı. Oyunda, yazarın yaşamı; dönemin siyasal ve sosyal arka planıyla birlikte kurgulanarak, sanat ve edebiyatla kurduğu güçlü bağ sahneye taşındı. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahnelenen "Ben Orhan Kemal", bu özel güne ayrı bir anlam kattı. Sanatın birleştirici gücünü ve tiyatronun toplumsal bellekteki yerini vurgulayan gösterim, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran sanatseverler, oyunu büyük bir beğeniyle takip ederken, performanslar uzun süre alkışlandı.

Kaynak: İHA