Doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunan şelale, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşların akınına uğruyor. İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki şelale,

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bölge, hem İnegöl halkı hem de çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor. Serin havası, doğal yapısı ve temiz suyu ile dikkat çeken şelale, aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi.

KAHVALTI HİZMETİ

Yöresel gözleme, tost ve benzeri damak tatları da bulunan saklı şelale ilçenin gözdesi oldu.