Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün idari binasının çatı katında yangın çıktı. Yangının, çatı yalıtımı sırasında kullanılan membran malzemenin alev alması sonucu başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, izolasyon çalışmaları sırasında çıkan kıvılcımın rüzgarın da etkisiyle alevlere dönüşmesi sonucu yangın kısa sürede çatının tamamını sardı. Yangına ilk müdahale enstitüde görevli personel tarafından yangın söndürme tüpleriyle yapıldı ancak yeterli olmadı. Ardından kurumun kendi imkânlarıyla su tankerleriyle söndürme çalışmaları sürdürüldü.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ayrıca Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BASKİ) ait su ikmal araçları, Bandırma Belediyesi su tankları ve Bandırma Hava Üssü’ne bağlı ekipler de yangına müdahale etti.

Yoğun çabalar sonucunda yangın yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışmalarına geçildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.