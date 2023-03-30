Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak ve Şubat ayında İnegöl’de 19 proje için 371 milyon 234 bin lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Ocak ve Şubat ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Ocak’ta 1496, Şubat’ta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi. Ocak ayında belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 93 milyon 49 bin 808 lira olarak hesaplandı. Şubat ayında ise, belge alan projelerin yatırım tutarı 44 milyar 411 milyon 912 bin 245 lira olarak hesaplandı.

OCAK AYINDA İNEGÖL’E 39 MİLYON TL TEŞVİK

Papelart sandalyeye muhtelif mobilya imalatı için 14 milyon 544 bin 218 TL, Ege sandalyeye ahşap sandalye-ahşap koltuk imalatı için 7 milyon 700 bin TL, Bay Plast Makinaya plastik malzeme üretimi için 4 milyon 533 bin TL, Savaş Paksoy Mobilyaya muhtelif mobilya üretimi için 4 milyon 449 bin 500 TL, Ethem Arslan İnci Aksesuara oturmaya özgü mobilyaların aksam ve parçaları için 4 milyon 62 bin 564 TL, Nükte mobilyaya yatak, yemek ve oturma odası kul.türden ahş. mobilya için 3 milyon 867 bin TL olmak üzere toplam 39 milyon 156 bin 282 TL teşvik verilirken, 104 kişiye istihdam sağlanacak.

ŞUBAT AYINDA 13 FİRMAYA TEŞVİK VERİLDİ

Şubat ayında İnegöl’den belge alan 13 firmanın projelerinin yatırım tutarı ise 332 milyon 78 bin 143 TL olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleşmesiyle İnegöl’de 151 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. İnegöl’de yatırım teşvik belgesi alan firmaların yatırım tutarları ve istihdam edilmesi beklenen sayılar ise şu şekilde;

Sedef Gıda 74 milyon 500 bin TL yatırım tutarı 15 kişiye istihdam, Vukka Home Mobilya 4 milyon 378 bin 20 TL yatırım tutarı 20 kişiye istihdam, Kırcalı Yapı 63 milyon TL yatırım tutarı 10 kişiye istihdam, Betka Gıda 37 milyon 990 bin 571 TL yatırım tutarı 15 kişiye istihdam, Asama İzolasyon 7 milyon 172 bin 140 TL yatırım tutarı 1 kişiye istihdam, Burcam 7 milyon 481 bin 151 TL yatırım tutarı 1 kişiye istihdam, Sehpa Mobilya 5 milyon 199 bin 815 TL yatırım tutarı 1 kişiye istihdam, Veha Metal 7 milyon 198 bin 20 TL yatırım tutarı 51 kişiye istihdam, Okan Güler Koltuk 3 milyon 283 bin 244 TL yatırım tutarı 1 kişiye istihdam, Kaygınlar Taşımacılık 75 milyon 500 bin TL yatırım tutarı 30 kişiye istihdam, Öznil Mobilya 36 milyon 488 bin TL yatırım tutarı 4 kişiye istihdam, İnmoda mobilya 4 milyon 917 bin 484 TL yatırım tutarı 1 kişiye istihdam, Sakalar Mobilya 4 milyon 969 bin 698 TL yatırım tutarı 1 kişiye istihdam.