Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ndan alınan bilgiye göre İnegöl'de seçmen sayısı yükseldi.

2018 yılı 24 Haziran da yapılan seçimlerde 179 bin 830 seçmen sandık başına giderek oylarını kullanmıştı. 14 Mayıs da yapılacak seçimlerde ise seçmen sayısı 209 bin 37 kişi oy kullanacak. Önceki seçimlere göre seçmen sayısı 29 bin 207 kişi arttı.

İNEGÖL'ÜN SEÇMEN SAYISI

2 bölgeye ayrılan İnegöl'de 1. Bölgede 313 sandık kurulacak. 1. bölgede oy kullanacak seçmen sayısı 104 bin 856 olarak açıklandı.

2. bölgede ise kurulacak 309 sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ise 104 bin 181 olarak açıklandı.

İnegöl'de toplam 2 bölgede 2'si seyyar olmak üzere 624 sandık kurulacak ve oy kullanacak seçmen sayısı ise 209 bin 37.