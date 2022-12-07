İnegöl Belediyesi meclisinde gündeme gelen ilçe stadı konusunda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban açıklamada bulundu.

İnegöl Belediyesi Aralık ayı meclisinde 8 gündem maddesinde ilçe stadının tahsisi ile gündeme geldi.

YENİ STAT YAPILACAK MI?

Konu hakkında söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü İsmail Karaman “Stat ile alakalı bir çalışma varmı? Yeni bir stat yapılacak mı? Amatör kulüplerimizin bir çok sıkıntıları var bunlar hakkında son durum nedir ?” diye sordu.

YENİ SAHANIN PROTOKOLÜ GERÇEKLEŞİYOR

İlçe stadının tartan pistinin yapımı için milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’e teşekkür eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “Şehrimizde 3 adet BAL ligi takımı var. Bu takımların oynayacakları saha için belli standartlar var. Sanayi sahasında çalışmalar devam ediyor. Alanyurt sahası yapıldı. Bakanımızın bir saha sözü vardı, bununla alakalı protokol aşamasındayız.” İfadelerini kullandı.

BAKANA DURUMU SÖZLÜ OLARAK İLETTİK

“Stadyum konusunda bakanımıza sözlü olarak ilettik. Bakanımız yeni statların yapılmadığını söyledi. Şartlar oluşunda neden olmasın dedi. Mevcut statta deprem ile alakalı test yapmadık ama yaptırabiliriz. Stadımızın bir miktar tadilat yapılmasına ihtiyaç var. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız.” Dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti meclis üyesi Recai Baykan “Sanayi sahasında 900 kişilik tribün yapılacak. Hem belediye başkanımıza hemde milletvekilimize teşekkür ediyorum” dedi.