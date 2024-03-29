T.C.

İNEGÖL

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi 312 ada 5 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında arsa vasfında ve yüzölçümü 374,05 metrekaredir. Mahalle merkezine yaklaşık 500 mt çizgisel mesafede bulunan taşınmazın bulunduğu bölgede belediye alt yapı hizmetleri ile beraber elektrik telefon ve doğalgaz alt yapı sebekesinin tesis edildiği görülmüştür.

Adresi : Bursa İli İnegöl İlçesi Yeniceköy Mahallesi 312 Ada 5 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 374,05 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Yeniceköy Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında "Bitişik Nizam, 3 Kat, Konut Alanı" planlıdır.

Kıymeti : 2.150.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Satış dosyasından tapu kayıtlarına ulaşılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.