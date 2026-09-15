Konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve lojistik gibi farklı niteliklerdeki arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle alınabilecek. Bazı taşınmazlar yalnızca peşin satılırken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Muhammen bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olan toplam 1 milyon 767 bin 982 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 405 arsa açık artırmayla satılacak.



Açık artırmalar, 29 – 30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: toki.gov.tr