İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, ürünlerin üreticiden çıkıp market raflarına ulaşıncaya kadar geçtiği fiyatlandırma süreci incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi verileri incelenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor da değerlendirmeye dahil edildi.

1.029 ÇİFTÇİNİN BEYANI ALINDI

Soruşturma kapsamında yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Ürünlerin üreticiden çıkış fiyatları, tedarikçilere hangi bedellerle ulaştığı ve piyasadaki fiyat oluşumu incelendi.

Yapılan incelemelerde, bazı büyük tedarikçi firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Şüphelilerin ayrıca sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.

GÖZALTI SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Soruşturmada fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 39'u gözaltına alındı.

Polis ekipleri ayrıca 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama gerçekleştirdi.

"TARLADAN SOFRAYA UZANAN ZİNCİR HAKSIZ KAZANÇ KAPISI OLMAYACAK"

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, operasyona İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ve Ticaret bakanlıklarının veri ve analizlerle katkı sunduğunu ifade ederek, "Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir" dedi.