Ev ve otomobil sahibi olmak amacıyla birikimlerini tasarruf finansman sistemine yönlendiren binlerce kişi, sektörde gündeme gelen iddialar nedeniyle tedirgin oldu. Katılımevim yöneticisi Serdar Turhan hakkında uygulandığı belirtilen yurt dışı çıkış yasağı ile Pusula Portföy’e ilişkin adli tedbir kararları, katılımcıların birikimlerinin akıbetini sorgulamasına yol açtı.

Çatı şirketin Tera Grubu’na devir süreci devam ederken yaşanan gelişmeler, Birevim ve Katılımevim üyelerinde “Param güvende mi?” endişesini artırdı. Sözleşmesini sona erdirmek isteyen katılımcıların yatırdıkları tutarı eksiksiz şekilde geri alıp alamayacağı ve olası bir aksaklık durumunda BDDK mevzuatının hangi hakları sağladığı merak konusu oldu.

KATILIMEVİM VE BİREVİM YÖNETİCİLERİNE ADLİ TEDBİR Mİ KONULDU?

Faizsiz finansman yöntemleriyle ev ve otomobil sahibi olmak isteyen geniş kitlelerin tercih ettiği tasarruf ekosisteminde, son günlerde üst yönetim kademesinde yaşanan krizler gündemin ilk sırasına yerleşti. Katılımevim'in çatı şirketi olan Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na satış süreci devam ederken, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy yöneticisi Muhammed Yarız hakkında ortaya atılan ciddi iddialar sektörü hareketlendirdi. Yöneticiler hakkında alınan yurt dışı çıkış yasağı gibi adli tedbirlerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte, hem Katılımevim hem de iştiraki olan Birevim şubelerinde hareketli saatler yaşanmaya başlandı.

Yaşanan bu belirsizlik ortamında endişeye kapılan üyeler, arama motorlarında “Katılımevim’den nasıl çıkılır?” ve “Birevim anapara iadesi yapıyor mu?” sorularına acil yanıtlar aramaya koyuldu.

İSTİFA EDEN HERKES TÜM PARASINI ALABİLİR Mİ?

Pek çok üye, sözleşmeyi iptal ettiğinde ödediği toplam tutarın kuruşu kuruşuna iade edileceğini varsayarak aceleci kararlar alabiliyor. Ancak BDDK gözetimindeki sözleşmeler burada net bir sınır çizmektedir: Sisteme kayıt olmanızın üzerinden 14 gün geçmediyse “Cayma Hakkı”nı kullanarak hiçbir kesinti yaşamadan tüm paranızı geri alabilirsiniz.

Ancak 14 günlük yasal süre dolduktan sonra çıkış yapmak isterseniz, şirketler sadece “Anapara” birikiminizi korumak ve size iade etmekle yükümlüdür. Peşin ödediğiniz ve şirketin operasyonel maliyetleri için kesilen “Organizasyon Ücreti”, bu senaryoda tamamen iade edilmeyebilir veya ciddi kesintilere uğrayabilir.

Bu nedenle panik kaynaklı ani fesihler, anaparanızı kurtarsa dahi ciddi maddi kayıplara yol açabilir.

KATILIMEVİM VE BİREVİM ÜYELERİNİN YASAL FESİH HAKLARI

Olası olumsuz senaryolarda vatandaşların hakları BDDK mevzuatı kapsamında koruma altındadır. İptal ve iade süreçlerinde uygulanacak temel kurallar şunlardır:

14 Günlük Cayma Hakkı: Sisteme yeni dahil olmuş bir katılımcı, sözleşme imzaladığı tarihten itibaren ilk 14 gün içerisinde kararından vazgeçerse, herhangi bir cezai şart, kesinti veya masraf ödemeksizin sözleşmeden cayma ve tüm parasını alma hakkına sahiptir.

Sisteme yeni dahil olmuş bir katılımcı, sözleşme imzaladığı tarihten itibaren ilk 14 gün içerisinde kararından vazgeçerse, herhangi bir cezai şart, kesinti veya masraf ödemeksizin sözleşmeden cayma ve tüm parasını alma hakkına sahiptir. 14 Günü Aşan İptal Talepleri: Cayma süresini doldurmuş üyeler sözleşmeyi feshetmek istediklerinde, yasal sözleşme hükümleri doğrultusunda anapara iadesi güvence altındadır.

Cayma süresini doldurmuş üyeler sözleşmeyi feshetmek istediklerinde, yasal sözleşme hükümleri doğrultusunda anapara iadesi güvence altındadır. Zaman Çizelgesi ve Gecikmeler: Uzmanlar, hukuki süreçlerin ve adli soruşturmaların devam etmesi halinde, şirketlerin normal ödeme ve iade takvimlerinde belirli aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

TERA ŞİRKETİ’NİN DEVRİ İÇİN GÖZLER 3 KURUMDA

Yaşanan tüm bu adli gelişmelere rağmen, şirketin mali geleceğini ve faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini belirleyecek olan ana unsur, satın alma (devir) sürecidir.

Tera Grubu’nun Tavrı: Devralma işlemlerine talip olan Tera Grubu, basına yansıyan iddialara ve tedbirlere rağmen stratejisinde herhangi bir değişiklik olmadığını, satın alma sürecine devam edeceğini ilan etti.

Devralma işlemlerine talip olan Tera Grubu, basına yansıyan iddialara ve tedbirlere rağmen stratejisinde herhangi bir değişiklik olmadığını, satın alma sürecine devam edeceğini ilan etti. Resmi Onay Süreci: Devir işleminin hukuki olarak resmiyet kazanması ve operasyonların yeni yönetimle sorunsuz şekilde yürümesi için dosya şu an denetim kurumlarının önünde bulunuyor. Anlaşmanın onaylanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Rekabet Kurulu’nun nihai kararları bekleniyor.