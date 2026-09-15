Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektöründe yükselen üretim maliyetleri, firmaları daha düşük işçilik ve işletme giderlerinin bulunduğu ülkelere yöneltiyor. Bu kapsamda Suriye ve Mısır gibi ülkelerde yeni üretim tesislerinin sayısı artıyor.

LC Waikiki de bu dönüşümün öne çıkan şirketlerinden biri oldu. Şirket, Suriye’de mağaza yatırımlarının yanı sıra üretim faaliyetlerine de başladı. Halep kırsalındaki El-Rai Sanayi Kenti’nde kurulan tesis, Haziran 2026 itibarıyla faaliyete geçti.

Söz konusu yatırım, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecindeki Suriye’de Türk tekstil sektörünün attığı dikkat çekici adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. İHKİB de LC Waikiki’nin Haziran ayında Halep’teki yeni tesisinde üretime başladığını ve Suriye’de doğrudan üretime geçen önemli Türk hazır giyim markalarından biri olduğunu belirtiyor.

Şirketin El-Rai Sanayi Kenti’ndeki fabrikasında üretim ilk etapta yaklaşık 150 kişiyle başladı. LC Waikiki, istihdamı üç yıl içerisinde 1000 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Üretim yalnızca Suriye iç pazarına yönelik olmayacak; tesiste üretilen ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pazarlara ihraç edilmesi de planlanıyor. Bu durum yatırımı klasik bir mağazalaşma hamlesinden ayırıyor.

LC WAİKİKİ SURİYE’DE FABRİKA AÇTI

LC Waikiki’nin Suriye’deki yatırımları yalnızca üretim tesisiyle sınırlı kalmadı. Şirket, 2026 yılında Şam’daki Damascino Mall’da savaş sonrası dönemdeki ilk mağazasını açarak ülkedeki perakende faaliyetlerine yeniden başladı. Halep, Humus ve Lazkiye gibi şehirlerde de yeni mağazaların gündemde olduğu belirtiliyor. Şirketin Suriye stratejisinde dikkat çeken nokta, perakende ile üretimin aynı plan içinde ilerlemesi. Yeni bir ülkede mağaza açmak doğrudan tüketiciye ulaşmayı hedeflerken, fabrika yatırımı çok daha kapsamlı ve uzun vadeli bir adım anlamına geliyor. Bu noktada LC Waikiki yalnızca ürün satan bir marka olmaktan çıkarak yerel istihdam oluşturan, üretim kapasitesine dahil olan ve yeni bir tedarik zinciri kuran aktör konumuna geliyor. LC Waikiki’nin Suriye ile geçmişten gelen bir ticari bağı da bulunuyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2024 yılının sonunda yaptığı açıklamalarda ülkede istikrar sağlanması halinde yeniden Suriye pazarına girebileceklerini ve üretim atölyesi kurulmasının da değerlendirilebileceğini söylemişti. Gelinen aşamada bu plan, doğrudan üretim tesisi yatırımıyla hayata geçirilmiş oldu.