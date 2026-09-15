Bursa’da toplu ulaşım giderlerini azaltmak amacıyla elektrikli otobüslerin yaygınlaştırılmasına yönelik yeni bir dönüşüm süreci başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı açıklamada, mevcut otobüs filosunun aşamalı olarak elektrikli araçlarla yenileneceğini söyledi.

İLK HEDEF 9 ELEKTRİKLİ OTOBÜS

Programın ilk aşamasında 3 elektrikli otobüs test amacıyla filoya dahil edildi. Biba, yıl sonuna kadar 6 yeni aracın daha alınmasının planlandığını belirterek, böylece ilk etapta elektrikli otobüs sayısının 9’a çıkacağını ifade etti.

2027’DE 55 YENİ ARAÇ HEDEFLENİYOR

Elektrikli otobüs yatırımlarının 2027 yılında da devam etmesi bekleniyor. Biba’nın verdiği bilgilere göre, gelecek yılın ilk yarısında 55 yeni elektrikli otobüsün filoya katılması hedefleniyor.

ULAŞIM MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Elektrikli araçların yaygınlaştırılmasıyla birlikte toplu ulaşımda enerji giderlerinin önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor. Biba, dönüşüm tamamlandıkça ulaşım maliyetlerinde yaklaşık üçte bir oranında tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

UZUN VADEDE TAM DÖNÜŞÜM

Biba, projenin yalnızca birkaç araçla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Uzun vadeli hedefin, Bursa’daki otobüs filosunun tamamını elektrikli araçlara dönüştürmek olduğunu söyledi.

AKARYAKIT MALİYETLERİNE KARŞI ELEKTRİKLİ ÇÖZÜM

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların belediyelerin kontrolünde olmadığını belirten Biba, bu durumun toplu ulaşım maliyetlerine doğrudan yansıdığını ifade etti. Bu nedenle çözümün, enerji maliyeti daha düşük olan elektrikli araçlara geçişten geçtiğini kaydetti.