Menteş, basın mensuplarına yaptığı konuşmada dernek olarak yıl boyunca yürüttükleri faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmak istediklerini belirtti.

Kurban Bayramı öncesinde İnegöl’deki 500 yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye ettiklerini açıklayan Menteş, Gazze’de de 300 çocuğun bayramlıkla buluşturulduğunu ifade etti. Bayramdan kısa süre önce 500 aileye et dağıtıldığını söyleyen Menteş, bayramın birinci gününde ise 21 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye canlı kurban teslim ettiklerini belirtti.

Kurban etlerinin İnegöl’deki ihtiyaç sahipleri ile mevsimlik işçilere ulaştırıldığını dile getiren Menteş, Gazze halkı ve İnegöl’deki ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlar da yapıldığını söyledi. Ayrıca, İnegöl halkının kurbanlarının kesilip dağıtılmasına şahitlik etmek üzere üç hayırseverin Somali’ye gittiğini belirtti.

2025 yılı kurban organizasyonunda İnegöl halkının derneğe toplamda 2025 adet kurban bağışladığını açıklayan Menteş, 14 milyon 370 bin TL’lik bir bağış toplandığını duyurdu. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm taahhütlerin yerine getirildiğini vurgulayan Menteş, destek olan basın mensuplarına ve bağışçılara teşekkür etti.