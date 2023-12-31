Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde ikamet eden Kayra K. (11) evin bahçesinde tiner ve çakmak oyun oynamaya başladı. Bir anda alev alan tiner küçük çocuğun bacaklarına sıçradı. Üzerindeki pantolonu da tutuşan çocuğun bağrışlarını duyan ailesi yardımına yetişti. Bacaklarında yanıklar oluşan küçük çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk Yanıt Ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.