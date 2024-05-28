Kaza 14 Mayıs saat 20.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Park caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü D.Ç.(29) yönetimindeki 16 BIU 889 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hamza Korkmaz(12)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya Hamza K. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yoğun bakımda tedavisi süren Hamza Korkmaz, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuk, Alanyurt Kent mezarlığında defnedildi.

Muhabir: Fahrettin Eniş