Olay Mesudiye Mahallesinde bir evde meydana geldi. 17 yaşındaki Yunus İsmail O., ailesi tarafından sabaha karşı banyoda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gence kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, acilde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli olan gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT