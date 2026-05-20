İnegöl Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Safa Zakir konseriyle İnegöl’de unutulmaz bir geceye imza attı. İnegöl Heykel Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere ilçe halkı yoğun ilgi gösterirken, meydanı dolduran vatandaşlar bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Gençlerin ve ailelerin akın ettiği konser alanında büyük bir heyecan hakim olurken, sevilen sanatçı Safa Zakir seslendirdiği birbirinden özel eserlerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, meydanda renkli görüntüler oluştu.

İNEGÖL’DE 7’DEN 77’YE 19 MAYIS COŞKUSU

19 Mayıs ruhunun birlik, beraberlik ve gençlik enerjisiyle hissedildiği gecede, Türk bayraklarıyla donatılan meydan adeta bayram alanına dönüştü. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte coşku bir an olsun düşmezken, gençlerin enerjisi geceye damga vurdu. İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen konser, sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, 19 Mayıs’ın taşıdığı anlam ve ruhu bir kez daha güçlü şekilde hissettirdi. Milli mücadele ruhunun ve gençliğe duyulan güvenin simgesi olan bu özel günde, İnegöllüler aynı heyecan etrafında kenetlenerek bayram sevincini doyasıya yaşadı.

GENÇLERİMİZ BU ÜLKENİN SİGORTASI

Uzun süre hafızalarda yer edecek anlara sahne olan konseri, Belediye Başkanı Alper Taban da vatandaşlarla birlikte meydanda takip etti. Konser sonunda sahneye gelen Başkan Taban, burada kısa bir selamlama konuşması yaparak; “Tüm gençlerimizin, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Aramızda bu akşam yetişkinler de var, gençlerimiz de var. Bizler gençlerimize canı gönülden inanıyor ve güveniyoruz. Onlar bu ülkenin sigortası. Bugün ve geleceğin de teminatı. Gerek İnegöl Belediyesi olarak gerekse de hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla inşallah onlara çok daha yeni fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz. Bizler İnegöl Belediyesi olarak 2026 yılını Gençlik Yılı ilan etmiştik. Bu zaman dilimini bir farkındalık yılı olarak belirlemiştik. Gençlerimiz için eğitimden spora, kültürden sanata programlar hazırlıyoruz” dedi.

BU MEYDANDA BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞLİK VAR

Alanın coşkusuna da değinen Başkan Taban, “Bu akşam için Safa kardeşimize ve orkestrasına çok teşekkür ediyorum. İhtiyacımız varmış bu güzel meydanda kulaklarımızın pasının silinmesine. Şöyle bir bakıyorum bu meydanda ne var; birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, bayrağımıza saygı var, gençlerimize sevgi var. Bütün güzellikler burada. Tekrar bayramımız kutlu olsun” ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası Başkan Taban, sanatçı Safa Zakir’e gecenin anısına Türk Bayrağı motifli bir tablo hediye etti.