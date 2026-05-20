Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), İnegöl’de altyapı yatırımları için yeni bir adım attı. İnegöl'ün çeşitli mahallelerinde hayata geçirilecek çalışma kapsamında kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı imalatlar yapılacak. “İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Alt Yapı İnşaat Yapım İşi” başlığıyla duyurulan proje, ilçenin altyapı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunmayı amaçlıyor. Yaklaşık iki yıl sürmesi öngörülen çalışmalarla mevcut hatların yenilenmesi ve altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İnegöl’de 37 kalem altyapı işi hayata geçirilecek

BUSKİ’nin ihale dosyasında yer alan bilgilere göre çalışma, toplam 37 ayrı iş kaleminden oluşacak. Proje, İnegöl sınırları içerisindeki farklı mahallelerde etap etap hayata geçirilecek. Çalışma kapsamında kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarına yönelik geniş kapsamlı altyapı imalatları yapılacak. Bunun yanı sıra kazı, dolgu ve yol düzenleme işlemleri de proje dahilinde yürütülecek.

Teknik şartnamede yer alan bilgilere göre beton boru döşeme işlemleri, muayene bacası imalatları, PE ve HDPE boru uygulamaları ile evsel içme suyu bağlantıları yapılacak. Bunun yanında altyapı çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulacak parke ve asfalt söküm işlemleri de yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek.

Altyapı projesi 730 günde tamamlanacak

Şartnamede yer alan bilgilere göre, yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından çalışmalar resmen start alacak. BUSKİ’nin belirlediği takvime göre projenin tamamlanması için 730 takvim günü süre verildi. Yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen altyapı yatırımı, İnegöl’ün farklı mahallelerinde etaplar halinde uygulanacak. Hat yenileme çalışmalarında ise mahallelerin ihtiyaçlarına göre planlama yapılacak. Uzun vadeli proje planlamasının, mevcut altyapı sistemlerinin daha dayanıklı hale getirilmesi ve gelecekte oluşabilecek kapasite sorunlarının önüne geçilmesi amacı taşıdığı belirtiliyor.

İnegöl altyapı ihalesi 8 Haziran’da yapılacak

İhaleye ilişkin takvim de netleşti. BUSKİ tarafından yapılan duyuruya göre ihale, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu’nda yapılacak. Teklifler yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak. Firmaların başvurularını EKAP sistemi üzerinden e-imza ile tamamlaması gerekecek. Dijital ihale sistemi sayesinde sürecin daha şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İhalede fiyat kadar yeterlilik de belirleyici olacak

BUSKİ'nin gerçekleştireceği altyapı ihalesinde değerlendirme yalnızca fiyat kriterine göre yapılmayacak. Teknik yeterlilik ve fiyat dışı unsurlar da puanlama sisteminde etkili olacak.

Toplam değerlendirme puanının yüzde 60'ını teklif edilen fiyat oluştururken, yüzde 40'lık bölüm ise teknik kriterler ve fiyat dışı unsurlardan meydana gelecek. Bu sistemle birlikte yalnızca düşük maliyetli değil, teknik açıdan güçlü tekliflerin de ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

İhale kapsamında özellikle tekliflerin yaklaşık maliyetle uyumu ve iş kalemlerindeki dağılımın teknik kriterlere uygunluğu dikkate alınacak.

İhalede firmalara iş deneyimi şartı

İhaleye başvuracak firmalardan, son 15 yıl içerisinde benzer nitelikteki altyapı projelerinde yer aldıklarını gösteren iş deneyim belgesi istenecek. Bu belgelerin, sunulan teklif bedelinin en az yüzde 80’i oranında olması şart koşulacak. Benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/IV Grubu altyapı işleri kabul edilecek. Bu nedenle ihaleye özellikle kanalizasyon, içme suyu ve altyapı alanlarında deneyimli firmaların katılması bekleniyor. Öte yandan ihaleye yalnızca yerli isteklilerin başvuru yapabileceği bildirildi.

İnegöl’de altyapı kapasitesi güçlendirilecek

BUSKİ'nin başlattığı yeni yatırım sürecinin, İnegöl'de altyapı hizmetlerinin daha modern ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sunması bekleniyor. Özellikle hızlı büyüyen yerleşim alanlarında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, uzun vadeli altyapı yatırımlarının şehirleşme sürecinde kritik rol üstlendiğini belirtirken, İnegöl'de gerçekleştirilecek bu kapsamlı çalışmanın ilerleyen yıllardaki nüfus ve yapılaşma ihtiyaçlarına cevap verecek önemli projelerden biri olacağını değerlendiriyor.