Açıklamada, eğitim çalışanlarının uzun süredir artan iş yükü, ekonomik kayıplar ve meslek itibarını zedeleyen uygulamalarla karşı karşıya kaldığı belirtilirken, saat 17.00’den sonra düzenlenen seminer, toplantı ve eğitim faaliyetlerinin “angarya” niteliği taşıdığı ifade edildi.

Özgür Gümüş açıklamasında, öğretmenliğin fedakârlık gerektiren kutsal bir meslek olduğunu ancak bu fedakârlığın sınırsız olmadığını vurgulayarak, öğretmenlerin özel hayatı, aile düzeni ve dinlenme hakkının yok sayıldığını söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Öğretmen; 24 saat göreve hazır görülen, ailesinden, sosyal yaşamından ve dinlenme hakkından vazgeçmesi beklenen bir memur değildir. Eğitim çalışanlarının emeğini sınırsız gören bu anlayış, kamu çalışanını tükenmişliğe sürüklemektedir.”

Okullarda öğretmenlerin artan evrak yükü, projeler, sürekli değişen uygulamalar, ölçme-değerlendirme baskısı ve dijital sistem yoğunluğu altında görev yaptığını belirten Gümüş, buna rağmen öğretmenlerin akşam saatlerinde yeniden okulda olmalarının istenmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Basın açıklamasında ayrıca, mesai saati kavramının giderek ortadan kaldırıldığı, öğretmenlerin “sürekli ulaşılabilir personel” olarak görülmeye başlandığı ifade edilerek şu sorular yöneltildi:

“Bir kamu çalışanının mesai kavramı tamamen ortadan kaldırılabilir mi?”

“Aile hayatı ve dinlenme hakkı yok sayılarak verimli çalışma beklenebilir mi?”

“Akşam saatlerinde yapılan eğitimlerden gerçek anlamda verim alınabileceğine inanılıyor mu?”

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nin aldığı karar doğrultusunda mesai saatleri dışında gerçekleştirilen seminer, kurs, toplantı ve eğitim faaliyetlerine katılmama yönünde eylem kararı aldıklarını duyuran Gümüş, saat 17.00 ve sonrasında düzenlenecek eğitim faaliyetlerine üyelerinin katılım sağlamayacağını açıkladı. Açıklamanın sonunda ise şu mesaj verildi:

“Öğretmenin emeği, zamanı ve aile hayatı yok sayılamaz. Türk Eğitim Sen İnegöl İlçe Temsilciliği olarak eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya ve angarya düzenine karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”