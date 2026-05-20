Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail ordusunun müdahale ettiği bildirildi. Müdahale sonrası alı konulan 74 Türk vatandaşı arasında İnegöllü Orhan Kara’nın da bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Orhan Kara’nın önceden kaydettiği video mesaj sosyal medyada gündem oldu. Kara’nın özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı çağrı dikkat çekti.

“LÜTFEN BİZE SAHİP ÇIKIN”

Kara açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Selamünaleyküm. Ben Orhan Kara. Eğer sizler bu videoyu izliyor iseniz şu anda İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda kaçırılmışım demektir. Ben yasa dışı kuşatmayı, ablukayı kırmak, mazlum Gazze halkına yardım ulaştırmak ve aynı zamanda Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmak için yola çıkan sivil bir misyonun parçasıyım “Kendi devlet yetkililerimden, özellikle Cumhurbaşkanımızdan ricam; kutsal yürüyüşümüzde lütfen bize sahip çıkın.”