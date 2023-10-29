Edinilen bilgiye göre Yeniceköy göletine aileleriyle piknik yapmaya giden 2 çocuk gölette gördükleri balığa bakmak isterken gölete düştü. Çocukların suda çırpındığını gören bir vatandaş hemen suya atladı. İki çocuğu sudan kurtaran vatandaş durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuklar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Eniş