İnegöl Belediyesi, şehrin kültür ve sanatına yön veren organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi, 09 Şubat Cuma akşamı, saat 20.00’da çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi olan Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Türkiye’de rock müziğin öncülerinden olan iki efsane Cem Karaca ve Barış Manço için vefa konseri düzenlenecek.

ÜCRETSİZ BİLETLER KONSER GÜNÜ DAĞITILACAK

İnegöl’ün değerleri Semih Kandemir ve Riva’nın sahne alacağı konser, ücretsiz biletli olarak gerçekleştirilecek. Biletler 09 Şubat Cuma günü 18.00’dan itibaren Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinden temin edilebilecek. Belediye Başkanı Alper Taban, tüm ilçe halkını iki efsane adına düzenlenen vefa konserine davet etti.