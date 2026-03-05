İlk etapta 41 mahallede teravih namazının ardından vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Zemci Şahin, dağıtımın ilerleyen günlerde diğer mahallelerde de sürdürüleceğini ifade etti.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendiren bu tür etkinliklerin toplumsal birlikteliğe katkı sağladığını belirterek, gerçekleştirilen ikramların vatandaşlarla belediye arasında sıcak bir bağ oluşturduğunu vurguladı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tatlı ikramı sadece ilk etapla sınırlı kalmayacak. CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, kalan diğer mahallelerde de Ramazan ayı boyunca tatlı dağıtımının yapılacağını duyurdu. Böylece etkinlik, İnegöl’ün tamamına yayılacak.