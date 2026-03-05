Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi. ABD'nin Başkan Donald Trump döneminde "dünyanın önde gelen devlet destekli terör sponsoru" olarak tanımladığı İran'a göz yumma döneminin sona erdiğini söyleyerek başlayan Leavitt, "İran'ın katil terörist liderleri, Amerika'ya karşı işledikleri suçların bedelini kanlarıyla ödüyor" dedi.



"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir torpido kullanıldı"

İran'a yönelik Epic Fury Operasyonu'nun (Destansı Öfke Operasyonu) İran'ın balistik füzeleri ve füze sanayisini yok etme ve donanmasını yok etme hedeflerini içerdiğini söyleyen Leavitt, "Şu ana kadar dün gece en gelişmiş denizaltıları da dahil olmak üzere 20'den fazla İran gemisini yok ettik. Bu yapılırken, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir torpido da kullanıldı. Şu anda Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'nde seyir halinde olan tek bir İran gemisi bile yok" dedi.

"ABD güçleri, iki binden fazla hedefi vurdu"

Harekatın hedeflerinin aynı zamanda İran'ın bölgedeki vekillerini etkisiz hale getirmek ve İran'ın asla nükleer silah elde edemeyeceğinin garanti altına alınmasını sağlamak olduğunu savunan Leavitt, "Destansı Öfke Operasyonu'nun şimdiye kadar büyük bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. ABD güçleri, iki binden fazla hedefi vurdu, yüzlerce balistik füzeyi, fırlatma rampasını ve dronu yok etti. Savunma Bakanlığı'nın bu sabah açıkladığı gibi, önümüzdeki saatlerde İran hava sahası üzerinde tam ve mutlak hakimiyet kurmayı bekliyoruz. Bu, gökyüzünü cesur savaşçılarımız için temizleyerek bu asil ve uzun süredir beklenen hedefleri gerçekleştirmeye devam etmelerini sağlayacak" dedi.



"ABD, İran'a ücretsiz nükleer yakıt sağlamayı önerdi"

Savaş kararı alınmasında İran'ın müzakereleri istismar etmesinin etkili olduğunu söyleyen Leavitt, "ABD'li müzakereciler, İran'a ağır yaptırımların kaldırılmasını teklif etti. Hatta sivil nükleer enerji programı için ücretsiz nükleer yakıt sağlamayı önerdi. Ayrıca, barışçıl nükleer enerji projelerinde ABD'nin yatırımcı olarak yer almasını kabul etme fırsatı sundular. Bunun karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinden tamamen vazgeçmesi gerekiyordu. İran, bunu reddetti" dedi.

İran'ın teklifleri reddetmesinin tek nedeninin nükleer silah yapmak istemesi olduğunu savunan Leavitt, "Teröristler, Başkan Trump'ın önceki başkanlar gibi davranacağını ve sadece konuşarak kırmızı çizgilerini uygulamayacağını sandılar. Ama bu büyük bir hesap yanlışı oldu. Başkan Trump, tehdit ettiğinde blöf yapmaz" dedi.



"17 bin 500'den fazla ABD'li döndü"

Operasyonun başlamasından bu yana 17 bin 500'den fazla ABD'linin Orta Doğu'dan döndüğünü söyleyen Leavitt, "Sadece dün 8500'den fazla ABD vatandaşı ülkeye döndü" dedi.

Leavitt, yönetimin Orta Doğu'daki ABD vatandaşları için ücretsiz charter uçuşlar ve ticari uçuşlar ayarladığını söyledi.

Basın toplantısında İran'ın yeni liderinin kim olduğuna ilişkin bir soruya Leavitt, "Bu konu istihbarat kurumlarımız tarafından yakından izleniyor ve inceleniyor. Bekleyip görmemiz gerekecek" dedi.



"ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler"

ABD Başkanı Trump'ın İspanya'ya yönelik ticaret ambargosu kararına ilişkin bir soru üzerine Leavitt, "Dün Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler. ABD ordusu, şu anda İspanyol muhatapları ile koordinasyon halinde" ifadeleriyle cevap verdi. Leavitt, "Haydut İran rejimini ezmek, sadece Amerika'yı değil, Avrupalı müttefiklerimizi de korur" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarının yükselmesinin engellenmesi için Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasının tankerlere refakat etmeye başlaması ihtimaline ilişkin bir soru üzerine Leavitt, "ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu (DFC), Körfez çevresinde faaliyet gösteren petrol tankerleri ve kargo gemileri için uygun fiyatlı risk sigortası sağlayacak" dedi.

Leavitt, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere eşlik etmeye başlayabileceğini de söyledi. Leavitt, "İran artık Hürmüz Boğazı'nı kontrol edip enerji akışını kısıtlayamayacak. Bildiğiniz gibi bu boğaz, dünyadaki petrol arzının yüzde 20'sini kontrol ediyor" dedi.



"Birçok kişinin bilmediği yerlerde büyük silah stoklarımız mevcut"

ABD'nin mühimmat stokları hakkında bir soru alan Leavitt, "ABD'nin Destansı Öfke Operasyonu'nu yürütmek için fazlasıyla yeterli kapasitesi vardır. Bu dünyada birçok kişinin bilmediği yerlerde büyük silah stoklarımız mevcut" dedi.



İran'a yönelik kara harekatı planlanmıyor

İran'a yönelik kara harekatı ihtimaline ilişkin bir soruya Leavitt, "Şu anda operasyon planının bir parçası değil. Ancak Başkan adına, hiçbir askeri seçeneği göz ardı edemem. Başkan da bunu yapmaz. Şu anda böyle bir plan yok ama bu seçeneği tamamen dışlamıyorum" cevabını verdi.



Kız okuluna saldırıyı ABD'nin gerçekleştirmediğini savundu

İran'ın güneyine yönelik hava saldırılarında bir kız okulunun vurulduğu ve 175 kişinin öldüğü haberlerine ilişkin olarak Leavitt, "Savunma Bakanlığı bunu araştırıyor. ABD, sivilleri hedef almaz ama İran rejimi alır. Çocukları öldürür ve propaganda yapar" dedi.

Leavitt, okul saldırısında İsrail'in rolü olma ihtimaline ilişkin bir soruya ise, "Bu konu şu anda araştırılıyor. Tekrar vurgulayayım, Savunma Bakanlığı ve ABD Silahlı Kuvvetleri, sivilleri hedef almaz" dedi.



İspanya'dan ABD'ye yalanlama

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Leavitt'in İspanya'nın ABD ile askeri iş birliği konusunda anlaşmaya vardığına yönelik açıklamasını yalanlayarak, "İspanyol hükümetinin Orta Doğu'daki çatışmalar ve İran'daki saldırılarda üslerimizin kullanımı konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadı" dedi.