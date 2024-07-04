Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sürücü Rutkay Gökçelik (24) yönetimindeki 16 JLJ 60 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sürücü Emrah Arslan(26) yönetimindeki 16 F 2728 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Kaza sonucu sürücüler ile 6 JLJ 60 plakalı otomobildeki yolcular sürücünün eşi Zeynep Gökçelik(21) ile 4 yaşındaki Sıraç D. Ağır yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 4 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Gökçelik(21) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu 4 yaşındaki Sıraç D., Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

HASTANE KARIŞTI

Kazansın ardından hastaneye gelen yaralıların yakınları, yaralıları görmek için müdahale alanına girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri müdahale etti. Tartışkınlık çıkartan aileler, zorlukla dışarıya çıkarıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.