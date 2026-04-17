Mütevazı kadrosuna rağmen büyük bir sürprize imza atan İnegöl Kafkasspor, profesyonel liglerdeki üçüncü yılında tarihi bir zafere imza atmak üzere. 2023 yılında BAL Liginde şampiyon olarak ilk kez 3. Lige çıkan İnegöl Kafkasspor, 2023-2024 yılında mücadele ettiği 3. Lig’de Play-Off oynama hakkı kazanmış, 2. Lig kapısından dönmüştü.

2024-2025 sezonunda şanssız bir yıl geçiren İnegöl Kafkasspor, sezonu alt sıralarda tamamlamıştı. Profesyonel ligdeki 3. yılında ise büyük bir başarıya imza atan ekip, şampiyonluğun en büyük adayı olmayı başardı.

Bu sezon geride kalan 29 maçta, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan İnegöl Kafkasspor, 59 puanla en yakın takipçisi Çorlu1947’nin 1 puan üzerinde yer alıyor. Ligin son maçında kendi saha ve seyircisi önünde Bursa Yıldırımspor’u konuk edecek olan İnegöl ekibi, maçı kazanması durumunda 2. Lig’e yükselmeyi hak edecek.

RAKİP BURSA YILDIRIMSPOR NASIL BİR TAKIM?

Bursa’da futbol camiasının yakından tanıdığı iş insanı Ekrem Sanal’ın sahibi olduğu Bursa Yıldırımspor, sezonu ilk 5’te tamamlamayı garantileyerek Play Off’a kalmayı garantiledi.

Genç ve yetenekli futbolcuları keşfedilerek Türk futboluna kazandıran ekiplerden biri olan Bursa ekibi, bu sezon ligdeki 29 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı İnegöl Kafkasspor, 1-0 yenmeyi başarmıştı.

STADIN DOLMASI BEKLENİYOR

İnegöl Kafkasspor’un şampiyonluk maçına ilçe halkının büyük ilgi göstermesi bekleniyor. İlçe stadyumunda süsleme çalışmaları yapılırken, taraftarlarında büyük bir şova hazırlandığı da öğrenildi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegöl Kafkasspor-Bursa Yıldırımspor arasında oynanacak ligin son maçı 18 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maraton tribünde biletler ücretsiz olacak.