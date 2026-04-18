İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen “Oyun Arkadaşım” adlı çocuk tiyatrosu, 5-12 yaş arası yaklaşık 70 personel çocuğunu müzik, dans ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkardı. Dostluk, paylaşım ve birlikte olmanın değerini anlatan gösteri, minik izleyicilerin kahkahalarıyla salona sıcak ve samimi bir atmosfer kattı.

Etkinliğe, İSKO A.Ş. Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici, Uzm. Yönetici Ayşenur Özger Kızıltaş ile birlikte, çok sayıda İSKO çalışanı da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Kurum içindeki aidiyet duygusu bir kez daha güçlendi.

Gösterinin sonunda çocuklara verilen sürpriz hediyeler ise sevinçlerini daha da artırdı. Miniklerin gözlerindeki heyecan ve mutluluk, etkinliğin en anlamlı anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

İSKO A.Ş. Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların sadece bir etkinlikten ibaret olmadığını vurgulayarak,

“Biz büyük bir aileyiz. Çalışanlarımızın mutluluğu kadar onların çocuklarının yüzündeki tebessüm de bizim için çok kıymetli. Her yıl daha da büyüyen bu organizasyonla hem çocuklarımızın bayram coşkusunu paylaşmak hem de kurum içindeki aidiyet duygusunu güçlendirmek istiyoruz. Bugün burada gördüğümüz mutluluk, doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesi. Bu tür etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu güzel etkinliğimize ev sahipliği yapan İnegöl Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Önder Kılıç Bey’e ve tiyatro ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.

İSKO A.Ş., çalışanlarına ve ailelerine değer veren yaklaşımıyla, sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla güçlü bir kurum kültürü oluşturmaya devam ediyor.