Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tarlada oynarken tüp üzerinde ısıtılan çaydanlıktan üzerine kaynar su dökülen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kulaca mahallesindeki bir tarlada meydana geldi. 4 yaşındaki Hamza C. Tarlada oynadığı tüp üzerindeki kaynar su dolu çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki kaynar su üzerine dökülen çocuk yaralandı. Acılar içinde kalan çocuk, babaannesinin kucağında İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde 2. Derece yanıklar oluşan çocuk, yanık ünitesine yatırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: ÖZNUR DEDE